〈北部〉宜蘭橋改建斜張橋 擬辦諮詢性公投

2017-08-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市公所爭取改建宜蘭橋，縣府決議建為斜張橋，地方卻有反彈聲浪，認為斜張橋不符在地特色，恐破壞天際線，市公所昨召開說明會，一週內蒐集各地意見，不排除辦理諮詢性公投（民意調查投票），盼透過理性溝通化解歧見。

宜蘭橋建於民國二十八年，五十六年擴建，是宜蘭市區北上交通動脈，車流量大，遇上颱風，河水暴漲，有淹過橋面之虞，必須預警性封橋，改建聲浪四起。

縣府打算改建宜蘭橋，新橋設計成斜張橋形式，預計明年開工，一○九年完工，橋面新增人行空間，但斜張橋設計圖曝光後在網路流傳，引起兩極反應，有人認為斜張橋太高，與當地地景不符，可能破壞天際線，盼縣府三思。

市公所昨天舉辦改建說明會，市代會主席林智勇說，新橋影響宜蘭未來好幾百年的景觀與交通，希望大家眼光放遠，不要拘泥於枝微末節；市代康思源認為，各界對斜張橋有不同意見，很高興市公所提供討論空間。

市長江聰淵說，斜張橋設計是多數居民決議的結果，既然有反對意見，基於尊重民意，公所將蒐集意見，不排除辦理諮詢性公投，轉達給縣府參考。

諮詢性公投不用法律授權、連署門檻，更無法律效力，屬於民意調查性質，行政機關要辦，選務單位願意配合即可，宜蘭縣曾辦過「核四諮詢性公投」，將地方意見轉給中央參考。