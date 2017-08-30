〈中部〉外埔桐花步道 設火龍果椅吸客

2017-08-30

〔記者歐素美／台中報導〕中市府連續兩年編列經費改善外埔區桐花步道設施，今年將再投入兩百五十萬元，在高鐵觀景台上方的平台興建公廁，打造十二盞景觀燈，及在入口處設置長三公尺的塑鋼火龍果座椅兼入口意象，期盼成為台中觀光新亮點，預計十二月完工。

觀光旅遊局觀光工程科長葉慶隆指出，外埔區桐花步道緊鄰花博外埔永豐園區北側，西起高鐵觀景台、東至虎腳庄農夫市集，全長約二．六公里，市府去年投入五百萬元在入口處設置公廁及加裝路燈。

葉慶隆說，為增加步道的氣氛和夜間安全性，今年再編列二百五十萬元，增設十二盞高腳景觀燈，燈柱上彩繪外埔的農特產葡萄、火龍果及油桐花圖案，高鐵觀景台上方的平台新建廁所及花博展期的綠牆設施，入口處則增設長三公尺的塑鋼火龍果座椅，兼具入口意象及休憩功能。

市議員吳敏濟表示，為了配合明年世界花卉博覽會，形塑地方特色，建議觀光局特別設計具有代表性的火龍果座椅，做為步道的入口意象，供遊客打卡合影，完工後勢必成為外埔桐花步道及台中觀光的新亮點。

外埔區長卓義騰說，市府觀光旅遊局去年斥資改善桐花步道景觀，並增設十六盞照明燈，吸引許多遊客造訪，有年輕人還到此cosplay拍照，今年再新建相關設施，完工後可為桐花步道秘境再加分。