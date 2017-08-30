〈中部〉社工遭亮刀恐嚇 嘉縣社局管制門禁

2017-08-30

〔記者林宜樟／太保報導〕嘉義縣社會局本月中發生一名男子持刀恐嚇社工案件，狀況發生後啟動應變機制，一樓大門實施門禁措施，由志工詢問洽公民眾緣由，再評估開門讓進入；副局長張翠瑤表示，關注社工人身安全，並對個案進行輔導措施。

嘉縣社會局一名任職約兩年的女性社工，日前處理一件妻子遭先生家暴後的安置案件，但男子持續追問其妻安置地點，社工依法不得透露，他多次詢問不成，在社會局門口亮刀恐嚇，員工立即關上大門並報警處理，男子則逃離現場。

事後社會局依公務人員安全及衛生防護辦法，在大門進行門禁措施，社會工作科辦公室有門禁設備及緊急按鈕連結警政單位，必要時可啟動，社工科及地下停車場也裝設監視器。

危險個案經社工提出，由督導評估陪同方式，並提供社工人身安全計程車費，配置秘錄器、伸縮棒、高音哨子、防狼噴霧器及照相機等，還購置個人衛星定位協尋系統，若社工遭遇危險，可立即發布個人所在位置。

縣議員黃嫈珺表示，社工常面對可能受暴力或毒品危害的家庭，人身安全堪慮，有社工反映平常處理個案都是開私人車輛前往，有心人士可跟蹤到私宅；她建議，社會局應提供公務車使用於訪視處理個案，及鄰近的警察單位提供適當辦公場所，讓社工獲得安全保障。