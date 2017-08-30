〈中部〉《台中機場門戶及周邊產業專區》都計變更說明會 地主盼55％配地

2017-08-30

市府：配地50％是很大誠意

〔記者歐素美／台中報導〕中市府昨召開「台中國際機場門戶及周邊產業專區」都市計畫變更說明會，數百名地主及居民到場聆聽，民代要求將保安林地及公墓納入開發，地主希望提高配地比率至五十五％及提高容積率等；市府表示，配地五十％是很大的誠意。

市府配合台中國際機場發展，改善周邊設施，提出台中國際機場門戶及周邊產業專區整體開發案，並進行都市計畫變更，變更範圍主要在台中國際機場西側的沙鹿區西勢里，東以中航路一段為界、西至國道三號高速公路、北為中航路二段、南至中清路，計畫面積共一百廿一．八公頃。

主要計畫變更項目是將農業區、學校用地、公園用地及非都市土地變更為航空專用區或道路用地，以配合大台中一二三雙港副都心計畫，以航空服務為核心，將機場周邊規劃為支援航空服務區及產業發展專區，市府將辦理區段徵收，地主可分回五十％土地。

台中市航空城發展協會理事長蔡文昭表示，機場附近地主從日治時期的陽明計畫到機場興建，這次是第三次被迫遷移，希望政府不要讓地主吃虧太多，土地分配比率應提高至五十五％；市議員李麗華、尤碧鈴、顏莉敏及西勢里長蔡坤地建議將廿筆保安林地納入開發，帶動地方繁榮。

市府表示，民眾對都計內容有意見，皆可在公開閱覽一個月內提出。