〈南部〉楊合貞世大運奪5金 永康爭設標準場地

2017-08-28

凱旋返家 永康鄉親與有榮焉

〔記者吳俊鋒／永康報導〕出身永康的滑輪溜冰女將楊合貞，在世界大學運動會上勇奪五面金牌、一面銅牌，才凱旋返家不久的她，昨天下午又轉往中國南京參加世界錦標賽，繼續為台灣爭光；地方鄉親則希望政府能真正地重視體育，扎根這項運動，並爭取建置標準場地，培植更多優秀選手。

市府：將向體育署爭專案補助

市府教育局則指出，三年前開始推動「優勢運動計畫」，包含楊合貞、桌球江宏傑、鄭怡靜等人在內，這次共七名選手參加世大運，目前有市立溜冰場、大灣國小、民德國中等競速溜冰場地，未來將再向體育署爭取專案補助，興建標準場地，提供專業訓練。

畢業於大灣國小的楊合貞，願意回饋母校，捐助部分獎金，精進相關設備、器材，令人感動，也讓當地滑輪溜冰賽道與操場共用、克難式訓練的老問題，再度引發議論。大灣國小校長朱國聖表示，重點發展滑輪溜冰，有其必要，但操場還有其他的體育教學用途，是否改建為標準場地，得審慎評估，近期內將提出完整報告、說明。

前晚回到永康大灣老家的楊合貞，稍作休息後，昨天早上至市區的玉皇宮參拜，祈求接下來的世錦賽，繼續有優異的表現。

楊合貞感謝教練團隊與國訓中心的協助，「獎牌是大家一起拚來的」，而有了世大運的比賽成績，也讓她安心了許多，會保持平常心，繼續努力。