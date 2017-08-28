〈台北都會〉煙火受潮失節奏 漁人碼頭夜空秀落漆

2017-08-28

〔記者李雅雯／新北報導〕今天是浪漫的七夕情人節，新北市政府昨天晚上提前在淡水漁人碼頭施放煙火秀，時間是五分二十秒，取「五二○」的諧音「我愛你」，璀璨炫目的煙火照亮夜空，各式煙花讓現場民眾驚呼連連，但受到傍晚大雷雨影響，部分煙火受潮而無法施放，導致後半段的施放間隔拉長、節奏紊亂，民眾覺得美中不足。

市府漁業及漁港事業管理處昨天晚上結合淡水漁人碼頭周邊商家，規劃七夕應景活動，主舞台邀請民歌手李明德、藝人王中平等人接力演唱，營造夏夜輕鬆優哉氛圍，現場也發放有月老星君加持過的姻緣紅線，為有緣人祈福。

雷雨至 Norasays樂團上不了台

可惜的是，傍晚六點多下起大雷雨，擾亂節目規劃，獲得貢寮海洋音樂祭最佳人氣樂團獎的Norasays樂團，因為無法布置而取消演出；但大雷雨沒有澆熄民眾熱情，晚上八點不到，往淡水漁人碼頭方向的車潮、人潮湧現，多個拍攝景點都有攝影愛好者「卡位」，等待九點施放的煙火秀。

間隔拉長 民眾老問「結束了嗎」

煙火秀準時開始，在煙花綻放的每一刻，都讓現場民眾一片驚呼、讚嘆，施放約三分鐘之後，煙火的間隔明顯拉長，讓現場民眾困惑「結束了嗎？」接著再施放一部分後，煙火又停止施放，在觀眾的意外聲、可惜聲中，煙火秀匆促結束。

秋節前還要再一次煙火秀

煙火秀贊助廠商之一、福容大飯店淡水區總經理戴瑞宏指出，因為傍晚的大雷雨導致部分煙火無法點燃，施放狀況不如預期，九月卅日的中秋節之前還有一場煙火秀，歡迎民眾再來欣賞。

新北市長朱立倫約在八點四十五分抵達現場，他和民眾同歡，宣布漁人碼頭情人橋整修工程完成，他也和民眾一起欣賞煙火，祝福民眾七夕情人節快樂。