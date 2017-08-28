〈北部〉負傷跑半馬 玉兔女神：加油聲止痛

2017-08-28

游雅君 世大運團體賽奪銅

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭女兒「玉兔女神」游雅君昨天早上參加世大運女子半馬團體賽，以一小時二十一分五十七秒的成績通過終點，是台灣第二名抵達終點的選手，游雅君負傷上陣跑完全場，她說，沿途都有民眾、好友和家人的支持，真的有「我們的主場」的感動，加油聲更有止痛效果。

昨天上午七點在台北市政府廣場進行世大運女子半程馬拉松團體賽，選手游雅君、曹純玉、陳宇璿及張芷瑄四位女將們在家鄉為自己寫下了歷史，奪下女子團體組銅牌的佳績。

來自宜蘭的游雅君，是台灣參加世大運女子半馬團體賽的選手之一，她說，這是她第一次比團體賽，能跟著大家一起跑到終點覺得很開心，第二公里雖然有差距出來，但是還是維持自己的配速，一直堅持下去，到了後段開始往前追，追了超過七個人，然後直衝終點，沿路都有民眾、好友和家人的加油聲，感受到主場的感動，真的是很棒的賽事，很謝謝大家來看她的比賽。

足底筋膜炎 咬牙撐完全程

「沿途的尖叫聲、加油聲不斷，是最有效的止痛藥。」游雅君之前在金門進行移地訓練時引發足底筋膜炎，對自己要求嚴格的游雅君賽後表示，為了團體賽的成績，她咬牙撐完全程，很感謝教練許績勝的指導，台體大教練鐘瓊珠的關心，啟蒙老師林淑惠還到場加油，這場比賽結束後她將要接受治療，將體能調整至最佳狀態，為十月全運會做好完全的準備。

即將在十月二十一日於宜蘭舉行的全國運動會吉祥物古弟（Good）特別與國立宜蘭高商籌組加油團，北上為游雅君及台灣選手們加油打氣，並且共同見證了他們奪牌的榮耀時刻。宜蘭立委陳歐珀昨天上午也到場加油，謝謝游雅君為台灣爭光、為宜蘭爭取榮耀。