〈北部〉標線、標誌速限不同 警撤近20張罰單

2017-08-28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台三線苗栗縣大湖鄉南湖村南湖派出所路段，道路標線速限五十公里，但一旁標誌速限卻為六十公里，讓用路人一頭霧水。公路總局苗栗工務段解釋，因該路段原本速限五十公里，經地方反映提高為六十公里，標誌已更新，但標線作業尚未更新，才造成標線、標誌速限不一。警方近來也頻接獲申訴，因此撤銷近廿張的超速罰單。

苗栗工務段考量台三線一百卅三到一百卅四公里路段，也就是苗栗縣大湖鄉南湖村南湖派出所附近路段，因為村落聚集路段，道路速限規劃為時速五十公里。

但地方認為，南湖派出所前後兩、三百公尺路段，速限都為六十公里，短短一公里，就有速限五十、六十公里的區別，加上警方常在台三線執行超速取締勤務，「行車速度不好拿捏」，建議速限一併改為六十公里。

公路總局苗栗工務段指出，八月中旬，工務段邀集苗栗縣警察局交通隊會勘，討論決議將速限統一為六十公里，已先將指標更新，但因道路標線得刨除重新劃設將於廿九日作業，才會出現標線、標誌不一的情形。

近來，大湖警分局交通組也接獲不少用路人申訴，表示在南湖派出所路段被警方取締超速，但該路段標線、標誌速限卻不相同，質疑「哪一個才是正確的速限？」

大湖警分局交通組表示，該路段的標誌、標線不一，確實混淆用路人行車速限遵守，員警執法依據基準也受爭議，因此，將函請監理單位，撤銷「過渡時期」的超速罰單，約有近廿張。

不過，警方強調，長久以來，台三線沿線居民常反映大型重型機車奔馳，車速快，且引擎排氣聲浪擾人，台三線成為苗栗縣警方的超速執法的重點路線，也呼籲用路人遵守速限，保障自身及他人的行車安全。