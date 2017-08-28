〈北部〉20米道路等了60年 往返竹科捷徑10月底通車

2017-08-28

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市靠近竹科園區和光復路與國道高速公路等重要路段的金城二路往光復路的廿米計畫道路，當地居民等了六十年，終於要開通了，市府工務處表示，這條計畫道路將可紓解園區往光復路的車流，成為另個替代道路，預計十月底完工，讓用路人更方便通行竹科園區和光復路。

市府工務處表示，竹市金城一路與光復路二段鄰近眾多眷村及多個重要社區，更鄰近清大與交大等學區，也是通往科學園區的路段，其交界路段車流量大，為通勤族常用道路，只是從金城一路無法連結到中山高速公路，須繞道而行，讓不少用路人覺得不便。

工務處表示，這條金城二路往光復路的新闢道路早在民國四十五年就經都市計畫公告為「園道用地」，隸屬於國防部，現址有金城新村、日新新村，民國一百年前後進行眷村改建後，已安置原有眷戶，市府取得足夠土地空間後，就著手規劃道路開闢施作。

這條新闢道路共編列八百四十五萬元經費，今年三月動工，預計十月底完工，將可紓解此區鄰近高速公路交流道的尖峰時間車潮，也能減輕金城一路與光復路二段路口尖峰時刻出入車流負荷，這條金城二路廿米計畫新闢道路與周邊六公尺的計畫道路開闢後，可連接金城一路與光復路二段二巷，讓用路人不用「轉個彎、再轉個彎」繞一大圈進入高速公路，可節省許多行車時間。

工務處土木科長葉時青說，新闢道路位在建功里、立功里範圍內，過去居民期盼多年，對於新設路段將改善交通便利性樂觀其成，更期望能減少繞路帶來不便，讓用路人及居民通行更順暢。

此外，新闢路段鄰近施作中的「將軍村停車場」，以生態概念打造綠色空間，未來停車格周邊、人行步道都將由草皮、樹木環繞，人行、車行也將分道，讓市民行車順暢，也享有人行步道空間。