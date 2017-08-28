〈北部〉《楊梅清潔隊員之子》鄭兆村標槍奪金 鄭文燦PO文感謝

2017-08-28

〔記者李容萍／桃園報導〕台灣標槍名將鄭兆村，前晚在世大運標槍項目擲出九十一公尺三六，打破全國與亞洲紀錄勇奪金牌；鄭兆村出生於桃園市楊梅區，父親鄭瑞耀任職市府環境清潔稽查大隊楊梅中隊，服務資歷二十七年，鄭兆村今年五月曾獲桃園市長鄭文燦頒發「體壇之星」表揚，鄭文燦也透過臉書表示：「謝謝鄭兆村把金牌留在台灣，把榮耀呈現我們眼前。」

鄭兆村在楊梅區的老家昨天擠滿前來道賀的鄰居親友，鄭瑞耀掩不住滿臉興奮，對於兒子的表現，更豎起大拇指：「我以他為榮！」

鄭瑞耀前晚號召二十六人加油團到場觀賽，他說，整個過程緊張刺激、如同洗三溫暖，原本國手黃士峰已領先德國選手，當下他心想金牌能留在台灣就好，兒子沒奪金也就沒關係，之後德國選手竟又超前，讓他心涼了一半；當進行最後一次投擲，他也沒多想能有奇蹟出現，但當標槍從兒子手中擲出時，漂亮的出手點和飛行角度，等標槍落地、裁判作出成功投擲手勢，記錄板上秀出奪金成績，他和家人都跳了起來，全場觀眾歡聲雷動。

鄭瑞耀表示，鄭兆村是老么，有一個哥哥、一個姊姊，從小有運動天分，個性內斂沉穩，遇上大場面從不慌張，訓練再怎麼苦也不會喊累，過去曾因大腿燙傷與受傷一度陷入低潮，但靠著永不放棄的信念，才能有這次好成績，兒子說還要再拚幾年，要再創下更好的成績。