〈中部〉中興新村中間生活圈 藝文界盼文化部管理

2017-08-28

列文化景觀區 將由國產署接手

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨立委林靜儀召開「中興新村規劃公聽會」，中科管理局與國有財產署（簡稱國產署）會中透露，北核心回歸原機關，中間生活圈區域移給國產署管理，多位在地藝文界人士大呼「錯愕」，認為該區域列為文化景觀區應由文化部管理。林靜儀則強調，公聽會就是希望國產署先聽地方意見，不要有錯誤的規劃。

昨日的這場「中興新村規劃公聽會」，借國立台灣工藝研究中心的會議廳舉辦，林靜儀廣邀學者、地方藝文人士、居民代表，南投縣文化局，及包括中科管理局、國產署等多個相關機關參加。昨天上午安排逢甲大學副教授劉曜華等三名學者，從都市計畫、國土計畫、文化政策等面向進行演講，強調中興新村的文化歷史底蘊，足以申請世界文化遺產，要好好珍惜和保存。

下午中科管理局長陳銘煌和國產署長曾國基則進一步透露，中興新村南核心維持由中科管理局負責招商，而北核心有三十多個機關，廳舍回歸該機關管理維護，而中間的生活圈，移給國產署管理並負責招商。

國產署︰空眷舍利用 開公聽會

國產署長曾國基進一步說明，公有土地不做買賣，眷舍修復方式將著手研議，現住戶可依法續住，而未來空眷舍的規劃利用也會再開公聽會，聽取意見。

地方多名藝文人士對此大感「錯愕」，梁志忠、陳國大、李為國等人，認為中興新村的文化特殊性，應該由文化部或專職機關來管理規劃比較好。

藝文界人士梁志忠也擔心國產署會將中興新村依過去的經驗採取ROT方式，即政府舊建築物，由政府委託民間機構或由民間機構向政府租賃，予以擴建、整建、重建後並營運的模式，讓中興新村走樣，失去其價值。

據了解，中興新村是在民國九十八年決定施設中興新村高等研究園區，最初規劃是僅保留一小部分的舊建物，其餘開發為研究園區，地方擔心有文化歷史意涵的建物和景觀破壞，民國一○二年由南投縣將包括北核心到中間生活圈共二三四公頃土地，公告為文化景觀區，不能隨意更改。