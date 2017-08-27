〈南部〉新制首例 277票罷免屏縣南州壽元村長

2017-08-27

310人投票 贊成票過1/4門檻

〔記者葉永騫、羅欣貞／南州報導〕屏東縣南州鄉壽元村長罷免案昨天投票，共有三百一十人投票，二百七十七票贊成罷免，超過二百五十九票門檻，無黨籍現任村長陳明倫遭到罷免，成為罷免新制實施後全國首個罷免成功案例。

反設納骨塔聲音 促鄉長重視

罷免提議人之一洪譽銘表示，村長陳明倫未獲村民同意，即讓鄉公所把新的納骨塔計畫興建在南州交流道前，有損村民聲譽及利益，而且當選村長後，村內服務常常找不到人，才發動罷免。

洪譽銘說，罷免村長成功代表村民強力反對納骨塔的設立，鄉長一定要重視，否則不排除再發動連署罷免鄉長。

455票當選 卻被277票罷免

這次罷免案壽元村合格選票為一千零三十三票，必須超過四分之一、二百五十九票同意，且同意票數超過反對票數才能夠罷免成立，昨天投票人數三百一十人，贊成罷免二百七十七票、反對二十四票、無效票九票，超過罷免門檻。昨天的投票率約三成。

得知罷免成功，支持罷免的村民歡欣鼓舞，立即放鞭炮慶祝。

陳明倫認是政治操作深感失望

遭罷免的村長陳明倫對於投票結果相當失望，認為這是政治操作，新制規定只要超過四分之一就能罷免，他當選時是四百五十五票，卻被兩百七十七票罷免，未來將在台灣各地產生很多政治紛擾，他尊重村民的選擇，也對當前的政治環境失望，將來不再參政了。

屏東縣選委會說明，選罷法在去年十二月十四日修正，降低罷免門檻，舊法為投票人數超過選舉人數二分之一以上，且同意罷免有效票多於不同意罷免有效票，罷免才算通過，新法則為同意罷免有效票多於不同意罷免有效票，且達選舉人數四分之一以上；這是選罷法修正之後，全國第一個投票的罷免案，也是第一個通過的案例。

屏東縣選委會預定九月一日之前公告結果，被罷免者於公告日解職；由於村長任期不足兩年，不再補選，由南州鄉公所派代。