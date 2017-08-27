〈北部〉四結福德廟月老 日本有分靈供奉

2017-08-27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕八月廿八日是農曆七夕情人節，各縣市鄉鎮紛推七夕情人活動，廣邀愛侶曬甜蜜，不過，沒有情人也沒關係，還有月老能牽線。宜蘭五結鄉的四結福德廟，陪祀神月下老人，遠至日本也有分靈供奉，常有新人返廟「還願」，答謝月老撮合，情人節前後是求姻緣的高峰期。

四結福德廟最早源自一八七五年，是五結鄉重要民俗信仰之一，不僅供俸土地公，廟內還有陪祀財神爺，廟宇正後方的金身土地公，是該廟的地標。

13年來 牽上百條紅線

二○○四年起，廟方增奉月下老人，已成功牽起上百條紅線，成為廟內頗具人氣的神尊。走進月老神龕，一旁掛滿情侶的願望金牌，前方則擺滿象徵「甜蜜」的巧克力、糖果，至於成功走入紅毯者，則以喜餅作為回報，可見其人氣。

廟內文史工作者陳榮楷說，廟內月老吸引國內外單身者來這祈求姻緣，不乏已婚者來這祈求月老保祐兩人「白頭偕老」。

多年前，日本長野縣某間觀光遊樂區，到四結福德廟分靈月老回日本供奉，廟方還贈送紅鸞心動鐘、姻緣袋、月下老人籤詩解籤簿，為台、日兩國情誼牽起另一種「紅線」。

月老姻緣金 專門打造

為了方便民眾「求姻緣」，還有專屬「月老姻緣金」，上頭印有千里姻緣一線牽、有情人終成眷屬等字樣，先在金紙寫下姓名、蓋手印後火化，隨後在拉一下月老前的「姻緣鐘」，祈求姻緣袋回家放在床頭或帶在身上。

陳榮楷說，七夕情人節各鄉鎮相繼舉辦活動，廣邀情侶參與，但單身者也不用擔心，偶爾來月老前走一走，誠心、誠意的向月老許下願望，相信很快就能找到另一半。