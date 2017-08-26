〈南部〉馬頭山掩埋場案 下週二送環評大會

2017-08-26

〔記者黃旭磊、蔡清華／高雄報導〕馬頭山掩埋場開發案，下週二將進入環評大會審查，而民眾於馬頭山掩埋場預定地發現疑似麝香貓排遺，環團呼籲政府維護野生動物棲地、停設掩埋場。開發業者富駿公司則表示，已委託國內專業的生態調查公司「弘益生態」進行相關調查；在環評說明書裡已提供完整的生態概念，環團不能片面地以不具體的調查內容，或引用不具名的「某顧問公司」、只是透過發現排遺等情況，片面判斷當地的生態狀況。

發現疑似麝香貓排遺 環團促停設

林姓生態調查員上週於馬頭山掩埋場預定開發範圍記錄，差點踩到動物排遺，與同行中北部調查員觀察、嗅聞發現「濃郁獨特香味」，驚覺可能是麝香貓排遺，經採集比對幾乎確定是台灣西南部少見的麝香貓排遺。

為此，反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會會長高淑慧、高雄市野鳥學會理事長林世忠及地球公民基金會、美濃愛鄉協進會、台灣水資源保育聯盟及荒野保護協會等近十個環保團體，昨天共同發表聲明呼籲政府正視生態，暫停設置事業廢棄物掩埋場。

麝香貓在台灣被列為二級保育類，主要分布於台灣海拔一千五百公尺以下淺山，往昔被發現機會很低，僅限於民眾拾獲幼體或野外紅外線攝影機拍攝。當地也發現黃鸝，黃鸝是台灣瀕危保育鳥類，全台族群數量可能只有兩百隻。

環團還發現蟹洞，台灣水資源保育聯盟秘書長邱春華指出，三年前首度發現滿坑谷蟹洞，周遭埤塘泉源不斷，能涵養更多層次生物鏈，倘若成為掩埋場，「每天上百車次運輸，恐將干擾、污染居民水源。」

依據野生動物保育法，獵捕、宰殺保育類野生動物可處六個月以上、五年以下有期徒刑及併科罰金。環團指出，掩埋場盤據動物生存空間就是獵捕、宰殺，另外，車輛進出等重機具噪音也會騷擾、虐待動物。

業者︰ 保留35％開發場域保育

開發業者富駿公司則表示，依據環評法規定，公司已委託國內專業的生態調查公司「弘益生態」進行相關調查，調查評估的方式是依據專業規範及準則，有完整的報告內容及對生態保育的對策。此開發案一再重申，將保留卅五％的開發場域，保留原地貌地景，作為生物遷徙及保育的區域，而且採取漸進式工法評估不會造成生態環境的影響。

環保局表示，馬頭山掩埋場設置，是業者依法定程序提出環評計畫申請，今年三月九日完成環評專案小組審議，決議提送環評大會審查，交由廿四位環評委員審查。

據熟知審查程序人士指出，環評大會審查可能會有四種結果，包括「通過環評審查」、「否決環評審查」、「退回環評小組審查」，以及「進入二階段環評」。所謂「二階段環評」為就環評爭議的點，再做更深入、慎重的討論加以釐清。