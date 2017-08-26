〈台北都會〉關渡花海節登場 綻放至明年228

2017-08-26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕關渡花海節盛大綻放，百花接力開到明年二二八！台北市工務局砸下兩千三百萬元，推出「二○一七關渡花海節」，是全台唯一夏季花節，即日起在士林區福國路、承德路六段交叉口空地登場，共分為四個區域、占地約十一公頃，繽紛花海輪流盛開，期間共有三次最佳賞花期，邀民眾享受都市中的花海嘉年華。

位於士林 全台唯一夏季花節

台北市長柯文哲昨出席開幕儀式，他表示，未來從三月杜鵑花節、四月海芋季、到八月關渡花海節，還有十月白晝之夜等活動，讓台北變成文化城市。現場不少民眾攜家帶眷野餐賞花，看到柯文哲都熱情相邀「來坐喔」！柯對民眾要求合照來者不拒，還會幫忙喬攝影位置，顯然心情大好。

工務局表示，關渡居民希望帶動關渡發展，原選在捷運忠義站南側、大度路以東的三百公頃種花，但該處有兩萬多位地主難以協調，因此改到鄰近關渡平原的北投士林科技園區（簡稱士北科）公有地；目前園區整體花開約六成，最好區域則接近八成。

3段最佳賞花期 花種各不同

公園處長黃立遠說，目前花海工程費、設計費等兩千三百萬元；明年花海節結束後，在士北科公有地實際開發前，會先做簡單的綠化，結合旁邊的蜆仔港公園，提供民眾休憩場所。

花海園區昨天開幕至明年二月廿八日閉幕，每日上午七時至晚上七時開放。活動期間共分三期最佳觀賞期，第一期為八月廿五日至九月十二日，有大百日草；第二期十一月十日至十二月十日，有天使花、向日葵、黃波斯菊；第三期為明年二月一日至廿八日，有黃波斯菊、大波斯菊。

交通部分，民眾可搭乘捷運至芝山站、劍潭站後，搭乘「兒樂一號線」、「兒樂二號線」前往；或搭乘七五六、七五七至「建民里」下車，現場也規劃四處免費停車場，共有二○七格汽車停車位。