〈中部〉不噴藥不施肥 再生稻被看好

2017-08-26

縣西農會總幹事籲政府補助

〔記者顏宏駿／埤頭報導〕目前一期稻作已收割完畢，二期稻作開始插秧，但有些鄉鎮農業人口老化，選擇不再播種，而由一期稻產出「再生稻」。線西鄉農會總幹事楊玲珠指出，再生稻不但省人工，而且不噴農藥、不施肥，符合友善土地、重視養生的時代趨勢，希望政府把補助雜糧的經費拿來補助再生稻，並由農會與廠商研發再生稻的新產品。

明道大學昨天舉辦「國際有機農業3.0研討會」，楊鈴珠在發言時表示，線西鄉今年一期稻作共有五百七十公頃，但二期新稻播種登記者僅十公頃，其餘絕大部分均留頭作「再生稻」。目前一期稻每分地收成約一千五百台斤的溼稻穀，而再生稻收穫折半，現在公糧不收，只能賣給糧商，但通常價格打六至七折，農民幾乎無利可圖。

她指出，食安風暴發生後，國人對於食米，出現新思維，「健康、無毒」掛帥，再生稻，只是外觀較差，無損其營養，且不噴農藥，不施肥，符合健康趨勢，只要行銷得宜，定能被國人接受。

她說，農民種再生稻實在無利可圖，但目前鄉下許多老農，無力種其它雜糧，只能種再生稻，休耕又不符合政府政策，她認為，把補助雜糧的經費拿來補助再生稻種植，再由農會研發不忌賣相的「米穀粉或米穀粒」。

農業處考量效益不鼓勵種植

台中區農業改良場長林學詩表示，再生稻雖然節省人力物力，但因生長速度不一，收割時有的熟有的不熟，品質落差大，烘稻難度高，糧商只能打折收購，這是農民必須承擔的風險。縣府農業處副處長郭至善表示，農業政策還是希望發揮土地的最高利用價值，政府不鼓勵種植再生稻，農民必須承受收購價較低的風險。

根據農糧署統計，台灣水稻一年兩期耕作面積約二十七萬公頃，第二期作約十一萬公頃，其中再生稻面積約一萬四千公頃。農委會為提升國產米品質，農會從一○三年二期稻作就不再收購再生稻。