〈台北都會〉血汗世大運選手村餐廳？人力不足又超時

2017-08-25

〔記者張凱翔、賴筱桐／綜合報導〕位於新北市的世大運林口選手村餐廳，昨被投訴洗碗工不足得連續上班十二小時，且未依法給付加班費，有人甚至洗到手潰爛，還被主管逼著繼續做！新北市勞工局勞檢發現，承包清潔工作的偕統科技有限公司與力基有限公司，疑未全額給付及未依法計給加班費，涉違反「勞基法」。

洗碗工控無加班費 洗到手爛

新北市勞檢處長胡華泰指出，選手村餐廳業務由澳大利亞商全球餐飲管理顧問有限公司負責，但餐廳清潔部分由澳大利亞轉包給偕統科技有限公司，偕統因人力需求，與力基有限公司簽訂合約，要求支援七十名派遣勞工供其調度運用。

外包廠商涉違反勞基法

胡華泰表示，明顯違法事實包括，雇主將薪資扣除押金費用，等於未給足額工資，另日薪一千八百元，若以十二小時工時計算，時薪為一百五十元，但第九小時到第十二小時須計算加班費，一天給一千八百元是不夠的，初判偕統公司與力基公司涉嫌違反「勞基法」第二十二條第二項及第二十四條規定，因雇主和勞工說法不一致，部分事證待進一步調查，若雇主確定違法，可開罰兩萬至一百萬元。

有選手村餐廳工作人員表示，清潔洗滌是早晚兩班制，每天工作都超過十二小時，超過每日正常工時八小時，也沒有加班費，廠商明知人力不足卻又不補齊人力，甚至有工作人員受傷、向主管反映也未獲處理，洗到手潰爛還得繼續做，恐有細菌感染風險。

該工作人員還說，在世大運前，有些員工因未滿十六歲不符合工作資格，最後被裁員，但現在人力不足，又回頭聘請那些沒有識別證的員工，甚至冒用他人的證件上班。

世大運餐飲管理處長璩大成說，已請外包廠商改善，務必不得違反「勞基法」。對外界質疑有工作人員冒用他人證件，恐造成維安漏洞，璩表示，不可能發生，就算是臨時人力也有臨時證件。