〈台北都會〉罵「王八蛋」挨告 北市府︰柯會負責

2017-08-25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕世大運十九日開幕，反年金改革團體陳抗、丟煙霧彈（罐）、打傷員警，市長柯文哲批團體「真是王八蛋」，楊姓女網友於柯臉書問誰是王八蛋？柯回應：「你和那些反年改團體。」昨傳出有網友告柯涉妨害名譽罪，台北地檢署也分案交由檢察官偵辦。對此，北市府發言人劉奕霆表示，市長已在臉書留言，若有相關問題皆會負起責任。

法務局長袁秀慧表示，「妨害名譽罪」屬告訴乃論，只有當事人能提告，第三人無法告發。

網友「cs2260cs」在批踢踢（ＰＴＴ）八卦版澄清，自己並非熱心民眾，也並非替另名網友告發，而是以反年改團體成員身分，對柯文哲日前怒罵反年改團體王八蛋，具名提告。

另外，警方也查出世大運開幕式涉嫌毆打萬華分局漢中街派出所巡佐劉金銓的五十六歲男子李彧彬、丟煙霧彈的五十八歲陳進添，及推擠警方、拉扯拒馬的黃冬輝、臧道榮等九人，昨陸續傳喚到案。

柯文哲昨中午前往台北市刑大頒發五十萬元獎勵金，感謝員警連日追查，五天內便迅速將嫌犯帶回偵辦，並強調絕不容許有破壞世大運之違法脫序行為。柯以「行百里半九十」，比喻一百公里路程走到九十公里才算一半，並指世大運未結束前，盼警察同仁堅守崗位，讓賽事順利，閉幕式須保持最佳陣容，確保順利。