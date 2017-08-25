〈北部〉18類公私場所未設資源回收桶 9月1日起開罰

2017-08-25

〔記者陳昀／桃園報導〕市府環保局三月公布「桃園市公私場所資源回收桶設置規則」，規定醫院、公園、連鎖飲料店、室內停車場等十八類公私場所，必須設置資源回收桶，回收物有無分類皆可。歷經半年的宣導，環保局九月一日起將執行查核，若未設置，最高可罰三萬元，並按次處罰，可望提升資源回收率。

最高罰三萬 按次處罰

資源回收桶設置規則中，規範十八類場所，包括：行政機關及公營事業機構辦公場所、醫院、學校、幼兒園、公園、漁港區域、零售市場、金融機構、藝術娛樂及休閒服務場所、交通場站、加油站、化妝品零售商店、連鎖便利商店、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖飲料店、室內停車場都須設置資源回收桶。

環保局於三月一日發布並公告施行規則，要求前述的公私場所必須在半年內完成設置，因此從九月一日起，市府環境清潔稽查大隊的各區中隊會開始執行稽查，初期原則上將以勸導為主，但經通知限期改善仍未完成者，將對各機關單位的所有人、負責人或管理人，處三千元以上、三萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

環保局一般廢棄物管理科科長呂明錡表示，被規範的機關單位都必須設置資源回收桶，若設置上有困難，可向環保局申請核准免設，或調整設置方式；在設置規則部分，資源回收桶的總容積必須超過一百公升，且與一般垃圾桶的距離不能超過十公尺，回收物有無區分類別皆可，但都必須在容器正面明確標示類別的圖樣、字樣，側面也要標示設置單位的名稱。

呂明錡說，桃園市去年度的資源回收率約四十七．六％，回收資收物卅七．七萬噸，預計實施強制設置回收桶規定後，可進一步提升資源回收率，環保局、環境清潔稽查大隊也會針對垃圾分類不確實的單位進行重點輔導。