〈北部〉外澳分班17生 全回頭城國小上課

2017-08-25

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城國小外澳分班因校舍有安全疑慮，十七名學生被要求轉往校本部上課，其中十二名學生前天開學日沒有上學，留置外澳民宅，經縣府教育處及校方全力協商，昨天全數到校上課，風波暫時落幕。

校長等人勸說奏效 今座談溝通

頭城國小外澳分班校舍經鑑定已達危險等級，新學年起，分班師生必須回校本部，許多家長要求保留外澳分班，反對合併，開學日沒讓孩子上學，藉此凸顯訴求，前天僅兩人向校本部報到、三人在家，其他十二人經家長同意後，留置外澳地區某處民宅。

「一定會給孩子優質的學習環境！」頭城國小校長黃志聖前晚偕同教育處人員，挨家挨戶勸說家長，盼以孩子受教權為重，讓他們先上學，今天再召開座談會作雙向溝通，家長立場鬆動，昨天上午十六人到校，最後一名學生也在下午返回校本部上課。

家長不捨拆校、併校 盼能重建

家長賴先生的兒子今年上小一，他希望經由柔性抗爭，喚起各界重視，外澳分班是外澳人的母校，很多人在此留下美好童年回憶，他也是校友，與分校有深厚感情，期待兒子就近入學，成為自己的學弟。

賴先生捨不得外澳分班校舍拆除，更不願見到被併入校本部，建議重新檢測建築物耐震係數，如果非拆不可，再討論是否原地重建，並探討外澳分班該何去何從。

教育處長簡菲莉說，外澳分班校舍建於民國五十年，後來加蓋二樓，形成「老背少」結構體，有些樑柱裂開，裡面鋼筋鏽氯離子含量過高，耐震係數達危險等級，已無法補強，若拆除重建，需四千多萬元，教育處本月十七日行文國教署申請經費。

外澳分班學生轉往校本部上學，被家長質疑是裁併校前奏曲。教育處解釋，主要考量師生安全，決定原班挪到校本部上課，校方提供五間教室給外澳分班原有班級使用，裁併校必須經過公聽會等法定程序，並非說併就併。