〈中部〉台中鐵路高架噪音擾民 超標路段隔音牆加高

2017-08-25

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市鐵路高架化後，沿線大樓居民紛紛抱怨噪音太大，影響生活品質。交通部鐵路改建工程局（簡稱鐵工局）廿四日在道安會報上報告噪音改善情形時宣布，將在高架鐵路噪音超標路段加高隔音牆至四公尺，工程已於七月啟動，因必須在夜間斷電封鎖施工，每週僅能施工十四小時，預計明年四月上旬完工。

鐵工局共在豐原、潭子、北屯、東區及南區廿三處大樓監測噪音，平均最大音量只有一處符合標準，豐原區有處大樓甚至測到最大音量九十三．八分貝，超過管制標準廿分貝。

增至4米高 減音成效佳

鐵工局分析鐵路噪音來自設備運轉音、動力音、輪軌音、橋樑結構音，經選擇兩處路段試作改善措施，包括預力箱型樑內鋪設制振混凝土、加高隔音牆，目前部分路段建置二．四至三．六公尺高隔音牆，但測試發現增高至四公尺後，噪音符合管制標準，達到預期的減音成效。

工期9個月 明年4月完工

鐵工局因此決定在噪音超標路段加高隔音牆，但工程必須夜間斷電封鎖施工，而台鐵每週僅可斷電封鎖四天，每天夜間施工約三．五小時，每週僅能施工十四小時，因此噪音改善工期約九個月，工程已於七月啟動，預計明年四月上旬完工。

不過，有道安會報委員指出，以桃園機場的例子來看，隔音牆加高的效果沒有很好，而且有反射音在裡面產生共鳴效果，萬一工程完成後未達到預期效果，反而浪費公帑。

鐵工局表示，因噪音音源來自鐵路鋼軌、車子動力音、空調音等，站在施工單位的立場，會努力做到最大極限，把噪音降到最低，如果有需要，再請台鐵局、市府協助，以符合管制標準。

環保局則說，鐵工局先前舉辦十場地方說明會，當時承諾在明年一月底前改善完成，現在延到四月，建議鐵工局加強向民代、陳情民眾說明，讓地方可以接受改善期程延後。