〈中部〉秀水漫遊步道 路過「墓仔埔」惹議

2017-08-25

鄉長要民眾抱持平常心

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣秀水鄉即將完工驗收的漫遊步道，竟然有一段路會經過「墓仔埔」，引發民眾議論。但秀水鄉長梁禎祥強調，生老病死都是人生必經歷程，只要抱持平常心就好，民眾不要擔心、害怕。

秀水漫遊步道沿著慶豐西圳打造，全長一千八百公尺，總經費約七百多萬元，有民眾認為這根本就是臭水溝，還會經過墳墓區，晚上燈光又暗，還穿越車流繁忙的街道巷弄，建議未來要去步道漫遊的人，必須帶口罩避惡臭，還要帶鮮花去向祖先「借路權」，最後還記得更要睜大眼睛，穿越道路要注意人身安全。

強調會在路口處加燈光

對於民眾的熱烈討論，梁禎祥強調，緊鄰公墓區的步道長度大約一百公尺左右，其餘鄰近酪農區、住家與稻田。他認為，路過「墓仔埔」應該平常心看待，因為這是人生必經過程，未來也會沿線、路口處加裝燈光，提高步道的明亮度。

至於被民眾惡臭部分，梁禎祥強調，主要是步道入口處有條排放民生污水的水溝段，將會進行加蓋，而慶豐水圳的主線則為灌溉溝渠，也會加強管理。

梁禎祥指出，這筆經費是向內政部營建署爭取，經費來得不易，步道所用土地大多為水利地，沙坑設施為縣有地，原本步道土地幾乎都被占用，或是堆放雜物，無法步行又是髒亂點，鄉公所不只是取得水利會與縣府的同意來使用土地，更希望能為民眾營造可以散步的綠帶廊道，還設有沙坑、古早泵浦來讓親子可以玩水、玩沙，希望民眾晨間黃昏都有可以散步的地方。

梁禎祥說，也有民眾反應停車的問題，鄉公所已經在尋求空地來解決，對於鄉親意見，他都會虛心接受與改進。

而漫遊步道會路過「墓仔埔」，民眾反應兩極，有人認為步道很好，但對於「墓仔埔」還會選擇「跳過」而非路過。

不過，也有人另類思考，認為「墓仔埔」才是步道的特色，只要不做虧心事，當然「墓仔埔也敢去」！