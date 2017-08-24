〈南部〉搶救墾丁孵化綠蠵龜 27隻今野放

2017-08-24

孵化期遇颱風 墾管處救出

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）在天鴿颱風前從沙灘救出的二十七隻孵化小綠蠵龜，經海生館人員悉心照料，目前生命狀況穩定，墾管處預計今天下午出海野放，發現綠蠵龜卵窩的獸醫錢興華期盼各界重視沙灘遭人為過度干擾的問題。

墾管處指出，保育人員及錢興華七月初發現有綠蠵龜上岸產卵後，為保護避免干擾及破壞，地點列為保密，並經常性巡視確保安全，歷經近五十日孵化期已成形，正準備破殼回到大海中，卻巧遇天鴿颱風來襲，為避免大浪拍擊造成小海龜死亡，保育課人員救出約七十隻小綠蠵龜，存活者計有二十七隻。

「墾丁沒有人的沙灘實在太少了！」錢興華說，有耆老提到，早年恆春半島常有海龜上岸產卵，甚至有人會去挖來食用，墾丁成為觀光熱區的近二十多年來，周邊海域的海龜數量仍相當豐富，卻少有人看過海龜產卵。

恆春首度記錄孵化過程

錢興華指出，除了九十七年曾在後壁湖發現疑似海龜卵窩、兩年前有人在海口發現疑似海龜蛋，近年少有海龜上岸產卵消息，加上聽聞野狗破壞沙灘卵窩及角眼沙蟹獵食海龜蛋，都是恆春半島未記錄過小海龜孵化的原因。

專家籲民眾勿干擾生態

錢興華呼籲，海龜會慣性回到當年出生的海灘產卵，期盼民眾減少沙灘旁的燈光，避免到「祕境沙灘」夜遊或燃放煙火，留一些沙灘給生物繁衍，創造不同的生態旅遊體驗。

墾管處處長劉培東表示，海龜孵化紀錄實屬不易，呼籲國內外遊客共同努力維護海洋生態資源，期待牠們成熟再回到墾丁繁衍下一代。