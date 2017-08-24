〈台北都會〉大稻埕情人日週六登場 周邊交管

2017-08-24

晚間6點半啟動管制 YouBike也在內

〔記者黃建豪／台北報導〕大稻埕情人日八月廿六日晚間在延平河濱公園（淡三至淡五水門）登場，安排六百秒煙火秀，並於當晚六時半至十一時啟動交通管制，從水門、一般道路、快速道路、甚至YouBike等自行車都在管制項目內，除規劃接駁公車，也呼籲民眾搭乘大眾運輸工具或搭車至北門站、雙連站，再步行到現場。

週六大稻埕情人日，下午三時起，有文創市集、大稻埕懷舊攤位及胖卡美食區讓民眾玩得盡興，入夜後有雷鬼樂團MATZKA、經典女聲金智娟、馬來西亞創作歌手四葉草、日本暖男中孝介等演出，重頭戲在六百秒煙火秀，再次找來China Blue團長朱劍輝為煙火配樂操刀，並設計「河岸漂流瓶」及「LOVE」等煙火花色。

交通局表示，當天管制範圍包括涼州街以南、延平北路以西、忠孝西路以北及環河北路以東等區域，且市民高架橋（快速道路）路段禁止東往西方向車流下環河北路匝道；位於管制區內微笑單車YouBike大稻埕公園、聯合醫院中興院區及捷運北門站等，在當天下午四時半至夜間十二時暫停營運。

交通局建議，當天可多利用替代道路，經過聯外橋樑者可改走中興橋或台北橋，一般穿越南北向道路者，可改走中山南北路或承德路，尤其煙火施放時段，約在晚間八時至九時，建議避開忠孝橋及台北橋以避免塞車。

規劃136路活動接駁專車 多利用

當天交管期間不提供汽機車停車空間，規劃有「一三六路」活動接駁專車，可於捷運雙連站二號出口的「馬偕醫院」公車站上車，直接開往大稻埕碼頭，也可於民生西路口或南京西路口站下車，再步行至大稻埕碼頭，專車服務時間為當天下午二時半至晚間十一時，採一段票收費。