〈北部〉七夕情人夜 宜縣4鄉鎮市浪漫拚場

2017-08-24

〔記者簡惠茹、張議晨／宜蘭報導〕迎接七夕情人節，宜蘭縣有多場活動拚場，縣府在南方澳，三星鄉公所在分洪堰風景區，宜蘭市在宜蘭河畔，羅東鎮在羅東中山公園，較勁意味濃厚。

如何歡度七夕？走膩鵲橋不妨改走情人隧道，宜蘭市公所在宜蘭河畔打造情人隧道，七夕夜舉辦情人節星光音樂會，邀請歌手與樂團表演，帶來兩個半小時經典又浪漫的情歌夜晚。

宜蘭市情人節活動訂於二十八日晚上七點以熱舞開場，由ACT樂團帶來情歌重新編曲的浪漫爵士樂，台語小天后吳淑敏、年輕世代的超偶歌手余荃斌（No Name）、參與賽德克巴萊演出的日本歌手西田惠里奈等人獻唱。

除了有浪漫音樂會，市公所安排「你餵我吃」、「愛的抱抱」互動遊戲，參加的情侶有機會獲贈限量情人鎖及愛心氣球，希望帶給天下有情人幸福滿滿的浪漫夜。

宜蘭市長江聰淵歡迎情侶雙雙對對，漫步宜蘭河青青草原，在河岸邊聆聽情歌，攜手相伴走過星光點點情人隧道，宜蘭河濱公園經過整治規劃後，帶來不同的感受。

此外，羅東鎮公所在羅東中山公園搭建七夕鵲橋，園區的蒸氣火車頭化身為「幸福列車」，二十六日晚間七點提前舉辦情人節活動，會場設置情人鐘，邀請愛侶在鐘聲見證下掛上情人鎖，圓形舞台則由性感女神陳夢晨、創作才子陳零九登台開唱，過程中穿插「愛的告白」。