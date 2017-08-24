〈中部〉補教良民證政策 挨批比八大行業還嚴

2017-08-24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「房思琪效應」促成補習及進修教育法修法，教育部廿三日下午在台中市舉行研修補教法中區公聽會，來自中彰投雲等縣市數百補教人員高舉白布條，痛批法案苛刻補教業，尤其要求出具良民證，簡直比「八大行業」還嚴，反對歧視補教業「畫箭靶」式修法。

教育部昨日下午在台中市舉行研修補教法中區公聽會，數百名補教業人員在會場內外舉起白布條，抗議修法歧視補教業，尤其良民證規定引起最多反彈。

中華民國補習教育全國總會副總會長、台中市補教協會副理事長楊佳叡指出，房思琪事件引起各界鋪天蓋地批評補教業，甚至立法院快速修正補習及進修教育法；諷刺的是，疑似「狼師」最後不起訴，反倒補教業遭池魚之殃。楊佳叡指出，要求補教業採實名制且須申請良民證，比八大行業還嚴格；若補習班老師要良民證，那全國所有教育從業人員都應一體適用。

多名補教人員接力抨擊良民證政策，有人舉「疑似狼師」不起訴，甚至還是良民，但全國善良的補教老師都已被判死刑；還有人忿忿不平地指出，若補教業要良民證，那高中到大學的老師更應備有良民證，因為「面對身材更好的學生」。

教育部終身教育司長黃月麗強調，教育部早在一○三年修訂補習班管理準則就有良民證規定，這次修法只提高到法律位階，且不只補習班，包括各級學校教育人員、課照中心服務人員等，未來幼兒園的幼保人員也有要求，希望在教育場域拉起一道防線，避免不適任人員進入教育場域傷害孩子。