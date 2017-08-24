〈中部〉崧園負責人欠款 20餘包商抗議

2017-08-24

〔記者林宜樟／太保報導〕嘉義縣崧園營造公司及崧園陽光酒店負責人黃順仁去年底發生跳票事件，二十多名工程包商昨天到酒店前，拉開白布條並高喊「黃順仁，出來還錢」，但黃的手機號碼已是空號，無法聯繫，崧園公司也無人出面。包商們表示，黃積欠工程款四、五千萬元，接手酒店的公司若想開張營運，「裡面的地毯、窗簾和設備都是我們的」，會抗爭到底。

承包崧園陽光酒店消防設備的李姓包商說，黃順仁去年十二月欠款至今，各包商昨到場後，新發現有人被欠八百多萬元，各項工程欠款加總可能達四、五千萬元。

李某說，黃順仁委託律師盧奇南告知包商可進行債權登記，原以為黃有心處理，但最近得知酒店所有權已移轉酒店股東阿里巴巴國際度假股份有限公司，黃卻失聯、不處理債務，因此集結包商抗議。

據了解，黃順仁是朴子市人，家族經營書局，在學校販售參考書及承包修繕工程起家，他踏入營造建築業二、三十年，過去在朴子、太保一帶的建案頗受好評，但九年前興建的豪華大樓建案「崧園鳳凰城」推案不順，轉型觀光酒店也有波折，為調度資金向銀行及朴子多位醫師、藥師等借貸，但周轉不靈跳票。

盧奇南表示，據悉黃順仁並未拿到錢，他的工作是協助確認債權，轉達債權人說法，黃是否回應，他無法介入。