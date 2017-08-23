〈南部〉公益路跑 身障自閉兒首次挑戰馬拉松

2017-08-23

台南菁英扶輪社舉辦

〔記者邱灝唐／台南報導〕為了讓更多人關注弱勢，台南菁英扶輪社將在今年十一月十九日於土城聖母廟舉辦「第一屆菁英樂跑 RUN愛發光」公益路跑活動，且於昨日舉辦記者會，會中也邀請伊甸基金會身障學員小杰及媽媽一起參加。兩人將於活動中攜手挑戰人生第一場馬拉松；而「杰媽」更強調，面對漫長的人生，她也會陪到底。

多重障礙小杰 游泳多次獲佳績

今年剛滿廿四歲的小杰，領有自閉症及智能障礙多重障礙手冊，小時候因為肌肉張力低，連跑步都很困難，因此他藉由游泳來增強肌耐力，從小一開始至今，十七年都未曾間斷；杰媽說，一開始發現小杰喜歡玩水，於是陪著他用遊戲的方式引導學習，特別是自閉症的孩子固著性較強，對於決定要做的事情會非常專注且堅持，不僅學會自由式、蛙式、蝶式，還在身心障礙運動比賽中締造多次游泳佳績，獲得排名冠軍。如今，小杰要離開水面嘗試馬拉松，杰媽也表示，除了這場路跑，接下來的漫長人生，她也會牽著兒子的手陪伴一輩子。

台南菁英扶輪社社長謝銘源表示，這場公益路跑不僅可以讓身障家庭走出戶外，也串聯全台跑友一起關注社會弱勢族群的需要，一人一愛讓每個生命發光發熱。伊甸基金會台南區也感謝扶輪社的支持，透過外界的鼓勵，讓身障朋友的努力都可以被看見。