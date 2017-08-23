〈南部〉講美「海中崗哨」 澎湖新秘境

2017-08-23

通往大海的路 漲潮就消失！

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以盛產紫菜及牡蠣聞名的澎湖白沙鄉講美村，近年來更因講美國小棒壇傳奇，揚名台灣及國際棒壇；鄉內講美漁港往海中央延伸，竟有一座海中央崗哨，漲潮時完全不見來時路，形同「坐困孤島」，也令人相當好奇崗哨的用途。

海中央崗哨位在講美「坪之嶼」，退潮時可由講美漁港旁水泥便道通往，該便道全長約三百多公尺，但漲潮時水泥便道完全被淹沒，根本不見來時路，形同「坐困孤島」。講美村長吳勝雄說，該崗哨當年有海防部隊駐防，但五○年代已撤軍，荒廢多時。

當地耆老表示，當初中正永安橋未興建時，白沙鄉與湖西鄉陸地交通必須等退潮時步行而過，由於光復初期國民政府為防止匪諜滲透，嚴格限制人民移動自由，因此在講美海中央設置崗哨，派兵駐守，嚴格檢查來往民眾的證件，但因崗哨位於海中央，必須徒步涉水前往講美打飯，還曾傳出新來打飯班士兵不諳潮汐，遭潮水沖走的悲劇。

雖然時代變遷後，崗哨內的駐軍早已人去樓空，但屋舍建築仍矗立在海中央，轉型成為鄰近採收紫菜及撿拾螺貝民眾，遮風避雨的中途休息站；由於新近澎湖掀起不少秘境風，也吸引不少攝影好手追逐而來，村民提出警示，民眾千萬不要任意涉水步行前往，避免因漲潮受困。