〈南部〉違法回填滿州公所未處理 鄉代不滿開挖挨告

2017-08-23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕南州鄉一處鄉有農地遭回填不明土方，剛遞補上任的鄉代吳永基自行僱工開挖檢驗，被鄉公所人員阻止，雙方互嗆瀆職及濫權，場面火爆，鄉公所決定對吳永基及受僱怪手司機提出毀損告訴。

滿州公所、鄉代互嗆瀆職及濫權

鄉公所和縣環保局及縣府水利處於前年一月間現勘該農地，確認劉姓行為人與公所無租約就擅自填放，違反土石採取法及區域計畫法，前天一早吳永基和鄉代會正、副主席黃文超、許王婦櫻及其他三名鄉代到場見到被挖出的是大批建築廢棄物，質疑公所兩年多來不處理有瀆職之嫌。

吳永基：公所放任 憂廢棄物入侵

鄉代吳永基表示，該農地回填行為早就確認違法，但鄉公所卻放任未處理，都市計畫區內鄉有地都這樣管理，讓令人擔心偏遠鄉有地也會被廢棄物入侵。

公所主秘書批吳擅自開挖濫權

鄉公所秘書劉怡秀得知吳永基自行僱工開挖後，遂會同警方前往，質疑吳「憑什麼動工！」劉怡秀表示，民代可監督行政機關，但不代表就能不經行政程序開挖鄉有地。

吳永基指出，上週就已轉知鄉公所，公所卻無動於衷，基於監督職責，希望能激勵鄉公所勇於任事；劉怡秀回應，鄉代應進行質詢再排定時間現勘，擅自開挖明顯濫權，將對相關人等提告。

吳永基表示，公所不處理明確違法事證，但卻急著對鄉代提告，不排除反控瀆職。