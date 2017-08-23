〈南部〉東港「點生做號」 請好兄弟別為難信眾

2017-08-23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕昨天農曆七月初一「鬼門開」，宮廟眾多的東港，凌晨由東南宮、共和堂及碧靈堂三大宮廟帶頭，迎接普度公坐鎮，並為信徒「點生做號」，信徒還為好兄弟準備衣物、錢財及盥洗用具，讓好兄弟能從容打扮，接受普度香火。

普度公坐鎮 乩童幫信眾點硃砂

普度公農曆七月掌管好兄弟大小事，東港地區有「點生做號」傳統習俗，於七月初一舉行，東港鎮東南宮、共和堂及碧靈堂三宮，由宮廟神明降駕乩童為信徒點上硃砂作記號，這種儀式必須由普度公認證才算數。

前天子時（晚上十一點）一過，東南宮主神降駕，率所有鸞生到後寮溪迎請普度公入廟安座，並向普度公獻敬三牲及酒禮，鸞生和乩童到岸邊告知好兄弟鬼門已開，廟方還為好兄弟準備專用臉盆、毛巾整理儀容，以及招待好兄弟的金紙零用錢及零食。

東南宮信徒蘇芳賜說，「點生做號」儀式是乩童用硃砂筆替鸞生、信徒點上硃砂，象徵在農曆七月時信徒能帶著普度公認證過的庇祐儀式，請好兄弟別為難；碧靈堂許姓信徒則說，看到信眾抱著剛滿月的嬰兒點硃砂，求平安的傳承令人感動。

屏東文史工作者陳進成表示，普度公又稱大士爺，七月初一「點生做號」習俗，已在東港流傳半世紀，有的廟宇還會暫設桌案，供地位相當於民俗月鬼王的普度公辦公，處理好兄弟大小事。