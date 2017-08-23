〈台北都會〉新莊體育園區 景觀樓階梯燈具壞大半

2017-08-23

9個燈罩5個壞 議員批太扯

〔記者葉冠妤／新北報導〕世界大學運動會賽事有多項競賽場館集中在新北市新莊體育園區，市議員何淑峰卻發現場館周邊的園區景觀樓階梯，地面內嵌的九個照明燈具就毀損了五個，不但燈罩破光光，甚至電線直接外露，讓何淑峰直呼太扯，罔顧運動民眾與選手安全，也有礙整體觀瞻。體育處則回應此燈具僅是景觀照明，並不影響行走安全，昨晚已緊急修復。

何淑峰指出，新莊體育園區是民眾經常從事運動的場所，尤其景觀樓位於園區林蔭大道中心點，是往來陽光草坪和景觀湖的重要通道，而世大運賽事現正如火如荼開打，不少民眾、各國選手都會來到新莊體育園區，園區人潮更甚以往，照理說場館內部與周邊設備應維護最佳狀態才對。

體育處：遭破壞 已緊急修復

何淑峰說，這幾天卻有民眾發現體育園區內景觀樓前階梯，總共內嵌的九個照明燈具，其中五個壞損，恐導致夜間照明度不足，家長也擔心小孩誤觸外露的電線，再加上周邊設施毀損，更有礙整體景觀，呼籲體育處應儘快修繕，避免民眾或選手受傷。

新北市體育處表示，新莊體育園區景觀樓階梯燈具損毀，明顯遭人蓄意破壞，但強調此燈具非主要照明設備，僅是景觀照明，即使毀損也不會有危險之虞，且選手絕不會從景觀樓周遭通行，昨晚立即修復完成。