〈北部〉竹塹中元城隍祭 2千人夯枷遊街

2017-08-23

〔記者洪美秀、王駿杰／竹市報導〕昨天農曆七月初一鬼門開，新竹市竹塹中元城隍祭昨下午舉行「揪團夯枷」活動，兩千多名信眾脖子套上紙枷遊行市區，象徵懺悔解罪，消災解厄。新竹都城隍廟表示，接下來還有古早廟會、查夜暗訪和城隍威巡遶境賑孤等活動，歡迎民眾參與。

消災解厄宗教儀式 傳承百年

「夯」是古字，意思是將東西扛在肩膀上，「枷」 是古時候用木頭製成，套在犯人脖子上的刑具。

根據教育部臺灣閩南語常用詞辭典註解，夯枷音讀giâ-kê，原指把沉重的負擔攬在身上，引申為自找麻煩的意思。

不過，新竹都城隍廟的夯枷儀式，則有深度的宗教文化意涵，當信眾身體欠安、運勢不順或犯錯深感罪過，可在農曆七月初一，由道士在城隍爺前唱名稟告，接著背起紙枷走在陰陽司公前面遶行街道，有類似古代犯人被押解遊街示眾的意味，等遊行隊伍到北壇水田福地驛館後，陰陽司公安座，再由道士按名將疏文稟報，報完的人就能將疏文連同紙枷拿去火化，即完成脫枷儀式，以求赦免舊業並祈求平安。

昨天新竹都城隍廟依循古禮在下午四點舉行「脫枷消業植福法會」，兩千多名信眾參加夯枷活動，場面浩大，鞭炮聲四起，吸引許多路人觀看，不少年輕人也來體驗這項傳承百餘年的無形文化資產。

夯枷遊行隊伍浩浩蕩蕩從城隍廟出發，由市長林智堅與新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞親自護轎，沿途行經東寧宮、東門城、州廳。

還有古早廟會、查夜暗訪等

新竹市文化局表示，竹塹中元城隍祭九月三日下午二點將在北大公園結合古早廟會與野餐活動，邀請紅人榜歌手、阿忠布袋戲與藝陣、樂團表演，讓市民重溫童年在廟會看野台戲的滋味，晚上另有「查夜暗訪」活動，九月五日則是城隍遶境，詳情可瀏覽新竹市文化局網站http://www.hcccb.gov.tw/。