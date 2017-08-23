〈中部〉台中金牌農村 外埔水流東、太平興隆並列第一

2017-08-23

〔記者歐素美／台中報導〕第一屆台中市金牌農村競賽選拔出爐，外埔水流東休閒農業區及太平興隆社區，從報名的五十個社區中脫穎而出，雙列第一名，可獲三萬元獎金，並代表台中市參加全國競賽；兩社區共同特色就是結合自然生態及農特產等發展休閒觀光。

農委會今年首次辦理全國金牌農村競賽，台中市農業局先辦理選拔活動，共有五十個社區報名，專家學者依「生產、生活、生態」等面向評選，結果由外埔水流東休閒農業區及太平興隆社區並列第一；第三名東勢軟埤坑休閒農業區；佳作則有后里泰安社區、和平大雪山社區、神岡溪洲社區、烏日四德社區。

台中市農業局長王俊雄表示，比賽只是一種形式，一方面鼓勵大家，一方面互相觀摩。農委會水土保持局台中分局長簡俊發說，這幾年農村從蕭條到發展各區特色，蛻變有目共睹，將往「產業發展及社區自主經營」邁進，期待社區愈來愈好。

紅酒馬拉松 水流東凝聚向心力

水流東休閒農業區結合外埔區永豐及六分兩里跨域發展，以當地盛產的葡萄、紅龍果等農特產及典型的河階景觀、水流東桐花步道、高鐵觀景台與百年老樹等資源，設置虎家庄農夫市集，每年並舉辦葡萄樹下的餐桌以及紅酒馬拉松等活動，發展社區特色及休閒旅遊，並凝聚社區向心力；區內有樹生、酒堡庄、督拿開及噶莉詩等酒莊，其中，樹生酒莊釀造的「埔桃酒」榮獲多項國際葡萄酒競賽金牌，也是總統蔡英文就職國宴用酒。

興隆社造 致力保育貓頭鷹生態

太平興隆里長兼社區發展協會理事長賴玉敏表示，社區長期淹水是該社區發展的契機，一○一年藉由農村再生，開始社區營造進行改善，打造貓頭鷹步道，成為民眾休閒好去處，並結合國際志工彩繪貓頭鷹巢箱，放置貓頭鷹步道兩側，致力於貓頭鷹生態的保育，同時和農會合作提升荔枝產業，利用荔枝冷鏈廠種植木耳，最近青農並投入轉作酪梨，生活、生產、生態在社區平衡發展。

飲酒過量 有礙健康