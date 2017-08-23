〈中部〉補助電網防獼猴 雲林僅一人申請

2017-08-23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台灣獼猴危害問題日益嚴重，農民怨聲載道，受限台灣獼猴屬保育類動物只能驅趕，常常人前腳走、猴子後腳就到「趕不勝趕」，雲林縣古坑鄉草嶺石壁前年試辦電網防治成效佳，中央及地方補助四萬元電網建置費用，不過農民意願低，今年全縣僅一人申請。

官方只給4萬 2分地材料等需10萬

有農民表示，兩分地電圍網材料、工資約需十萬元左右，山區因地勢問題，裝置費用可能更高，農民年紀大，年輕人也不願回鄉種，捨不得再花錢去投資，後續還有維護管理問題，也擔心裝在山區不慎電到人，衍生賠償等問題。

古坑、林內及斗六等山區「猴害」頻傳，竹筍、甜柿、柑橘都慘遭獼猴毒手。古坑果農表示，台灣獼猴都是整群行動，為套袋防曬、防果蠅、防鳥害，果農大約在八月左右幫甜柿套袋，但套袋後猴子也蠢蠢欲動，人猴大戰開打，幾乎沒有甜柿園可以倖免。

台灣獼猴屬保育類動物，雲林縣府補助古坑鄉公所僱工驅趕，每天算好猴子外出時間到山區施放巨竹炮、沖天炮驅趕，初期成效很好，幾次後獼猴習慣了，聽到遠處有汽機車引擎聲，就躲在樹上，待驅趕人離開又跑出來。

草嶺石壁蘇姓甜柿果農二年前在古坑鄉公所建議下，與東海大學教授林良恭、林務局合作試辦「電圍網防治計畫」，針對猴子出入主要路線架設約二百公尺電網，效果極佳，連續兩年收成量都很好。

農委會鼓勵農民採用電圍網的積極防治作法，中央、地方政府分別補助二萬元電網裝設費，但農民卻不太領情，全縣只有林內鄉一名果農申請，該果農栽種柳丁，兩分地初估設置費約需十萬元，昨天相關單位前往現勘，同意補助建置費，農民需自付近六萬元。