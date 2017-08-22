〈南部〉蓮池潭引進水上活動 遊客逆勢成長

2017-08-22

去年遊客達482萬人次 漲幅驚人

〔記者葛祐豪／高雄報導〕老字號的蓮池潭風景區，以往觀光客群以中老年人居多，這一、兩年陸續引進纜繩滑水、水上彈跳及立式划槳等水上活動，暑假期間吸引中北部年輕遊客，觀光局希望將蓮池潭打造成多元玩水遊憩基地。

去年在中國團客銳減衝擊下，蓮池潭遊客人數卻逆勢創高，據交通部觀光局統計，蓮池潭去年遊客人數達四八二萬餘人次，比前年的三一六萬人次，大幅成長五十二．五％，成長幅度居高雄市主要遊憩區之冠。

觀光局指出，蓮池潭是高雄老字號的風景區，日客來高雄，最愛去蓮池潭的龍虎塔、春秋閣，這幾年景觀美化，並引進纜繩滑水等水上活動，除了吸引日、韓及東南亞遊客，又增添愛好水上活動的年輕族群。

從台中來蓮池潭遊玩的曾小姐說，蓮池潭最大的優勢是交通便利，高鐵左營站下車後，不到十分鐘即可抵達，很適合規劃水上活動一日遊。

水上彈跳、立式划槳 年輕人愛

觀光局長曾姿雯指出，來南部玩水不一定要到墾丁，今年暑假於蓮池潭推出最夯的「Blob Jump X Sup」（水上彈跳X立式划槳），吸引許多本地、外地的年輕遊客。

業者說，水上彈跳是藉由一至二人，從三、五公尺兩種不同高度跳下，使在彈跳包上的人，瞬間騰空彈飛，十分具刺激感；立式划槳則是世界流行的水上板類運動，容易上手，適合一個人悠閒在水上划行。

曾姿雯強調，蓮池潭玩水首重安全，活動全程都有安全防護措施、合格救生人員，活動訊息可上「 高雄水上彈跳網」臉書粉絲團查詢。