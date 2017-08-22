〈南部〉「天鴿」來襲逢大潮 防颱一級開設

2017-08-22

〔記者王榮祥／高雄報導〕颱風「天鴿」來襲，高雄市災害應變中心昨傍晚一級開設，並由市長陳菊主持第一次應變會議；因今天上午適逢大潮，陳菊要求各單位做好準備，嚴防海水倒灌或豪大雨對沿海低窪區與易淹水區的衝擊。

天鴿今距離台灣最近，高、屏受影響機率與範圍較大，儘管昨晚前風雨還不明顯，高市災害應變中心仍提前開設，盤點各單位準備與整合情況。

市府各單位彙報，因尚無土石流警報，僅先預防性撤離八十九位洗腎患者與孕婦；相關抽水設備、人力均已配置，十四座滯洪池排空，進行中的各項工程也加強防護措施。

陳菊則指示，因今天上午適逢大潮（清晨五點至上午十一點），沿海低窪地區與部分易淹水地區要提高警覺，防範海水倒灌或豪大雨的衝擊。民政與水利等單位更應預作準備，要讓所有設備、機制在必要時正常運作與發揮功效。

陳菊也關切山區與覆鼎金公墓的防颱作業，要求民政、警察、消防等單位，必要時協助山區民眾撤離；民政與工務需注意覆鼎金公墓因遷葬而裸露的區域，若有狀況發生時需立刻處置。

此外，新聞局需加強訊息傳遞，讓民眾能掌握最快消息，包括停班課、臨時停車等訊息。陳菊強調，雖然颱風還沒出現明顯風雨及影響，但大家仍要靜觀其變、提高警覺。

預防性撤離特殊病患89人

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「天鴿」颱風來襲，市府昨天針對山區那瑪夏等五區，預防性撤離特殊病患八十九人，水公司呼籲民眾及早儲水備用，農民昨忙著搶收蔬菜，正值二期稻作生長期，農業局提醒農民做好防颱準備。

台水公司第七區管理處與台電鳳山區營業處也成立緊急應變小組因應，為預防豪雨造成原水濁度過高及停電影響供水穩定，各淨水場已加強戒備，颱風期間如有供水問題，可上網www.water.gov.tw查詢，也可撥打客服專線1910。