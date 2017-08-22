〈台北都會〉柯團隊第18位首長去職 原民會主委請辭

2017-08-22

就職不到7個月 任期第二短

〔記者郭安家／台北報導〕台北市原民會主委陳士章昨透過北市府媒體事務組表示，因無法兼顧聯合大學新學年度之教職任務，於日前向市長柯文哲提書面辭呈、九月一日生效，將由原民會主秘賴慧貞代理主委職。陳今年二月初才上任，做不到七個月，成了繼前體育局長楊忠和後，市府生涯第二短命的首長，也是柯市府第十八位去職的一級首長。

陳士章今年二月二日上任，之後市長室卻多次收到其檢舉函，質疑他為特定廠商護航標案等，昨市府發布請辭消息，引發諸多聯想。

陳：借調時間已到 無關投訴

陳士章第一時間對媒體表示，他是市府唯一的法學博士，所有標案都依法規進行，並非被投訴而請辭，是因學校借調時間已到，且新學期帶畢業班，希望能陪大四學生一起畢業；柯市長則對其辭呈勉予同意。記者去電查證，陳已將手機關機，無法取得進一步說法。

北市府發言人劉奕霆表示，柯市長肯定陳主委致力於府會關係和諧，及推動各項都會區原住民族之創新政策；市府對原住民族精神及政策延續，不因主委人事異動而有所改變。

柯市府第一任原民會主委陳秀惠，曾在議會面對原住民市議員李芳儒質詢活動及預算問題，用阿美族語嗆「借刀殺人」，遭砲轟下台，導致府會關係緊張，陳秀惠最後以私人因素請辭。

議員質疑 轉移世大運焦點

陳士章上週已遞出辭呈，但北市府「壓」至昨才公布。民進黨市議員許淑華即質疑，反年金改革團體亂世大運開幕式，各界在檢討台北市警察局，市府即釋出陳士章去職消息，疑為轉移焦點，原住民於世大運開幕表現亮眼，此時還掉主委，不見得好。對此，劉奕霆則說，市長上週收到辭呈，因府內同仁忙於世大運業務，昨才批辭呈。

陳士章今年卅七歲，台灣阿美族、族名是「Putal.AWang」，台灣師範大學政治學研究所博士畢業，過去也擔任過行政院國家永續發展委員會委員、台灣原住民族人文關懷協會理事長、台灣創業育成產銷拓展中心執行長、台灣科技大學助理教授、國民大會代表。

柯文哲上任迄今，則有十九位一級首長異動，包括兼任雙職的公訓處長曲兆祥之後釋出研考會主委官位，另外十八位去職的一級首長中，則有兩位調動其他單位、兩位升任中央部會，其餘則因生涯規劃、施政造成困擾、不認同長官理念、階段性任務完成、波多野結衣悠遊卡事件等理由去職。