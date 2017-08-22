〈台北都會〉基隆幼老共融 全台首座「祖孫館」明年啟用

2017-08-22

進駐調和市場2樓閒置空間

〔記者林欣漢／基隆報導〕因應少子化及高齡化社會的來臨，基隆市政府社會處創全國之先，運用中正區調和市場二樓的閒置空間，打造「祖孫館」幼老共融中心，市府社會處長吳挺鋒表示，小孩需要律動鍛鍊肌力，老人要避免衰弱，大手牽小手一起活動、老幼兼顧，預計明年啟用。

吳挺鋒指出，傳統的社福措施是一種服務只提供一種對象，家中的經濟支柱出外賺錢，留在家裡的長者及幼兒，分別被安排到日間照護中心、親子館，無法提供全面性的綜合服務。

他表示，參考德國等國外經驗，利用公有空間結合民間資源，建置同時符合六十五歲以上長者及六歲以下幼兒的身體及感官活動空間，不但刺激幼兒發展，也能延緩長者老化。

吳挺鋒說，阿公、阿嬤帶著孫子到同個場館裡，透過專業課程與空間動線的設計，老、幼各取所需、一舉兩得，例如在親子館很受小朋友歡迎的塗鴉牆，透過活動設計，安排老、幼共同參與，成為兩個世代的互動平台，兼顧祖孫的需求，也能避免社會福利資源過度分散。

社會處選定調和市場二樓的四百坪大空間，除了空間足夠，也鄰近海洋科技博物館、潮境公園，目前正在進行外牆拉皮、內部修繕等。

楊石城、徐莉莉等市議員認為，「祖孫館」雖然立意良善，但基隆市政府財政困難，近年又陸續在各區設立親子館、日照中心，建置前要做好可行性評估，整合資源、有效配置，避免社福資源重複浪費。

碇內15號公園動土 風雨球場有譜

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市暖暖區碇內十五號公園，將斥資一千六百萬元改建，預計明年二月完工，重新打造「星光籃球場」，提供民眾下雨天、晚上都能打籃球的風雨球場。