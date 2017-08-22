〈中部〉南屯知高橋拆舊橋 23日起車輛改道

2017-08-22

預計明年七月中旬完工

〔記者張菁雅／台中報導〕南屯區五權西路二段知高橋橋樑改建工程已完成第一階段新建作業，廿三日上午九時起將辦理第二階段舊有橋樑拆除及新建工程，建設局呼籲民眾配合改道行駛，而工程預計明年七月中旬完工。

由於知高橋改建第二階段施工處位在車道中間，建設局提醒駕駛人務必配合引導，將車輛分流。建設局表示，西向（市區往台中工業區）北上中山高匝道的車輛及機慢車，行經知高橋時，請靠外側使用北側臨時通行便橋；同方向進入台中工業區的車輛，則靠內側使用新建橋樑外二車道進入。

東向（台中工業區往市區）入市區、北上中山高匝道、環中路口擬右轉進入環中路等車輛，請靠外側使用南側臨時通行便橋通行；同方向進市區、環中路擬左轉進入環中路、預備左轉上台七十四線匝道等車輛，則靠內側進入使用新建橋樑外一車道。

建設局也將在五權西路二段往工業區方向前路段，以及五權西路二段往市區方向前路段，分別設置通行導引標誌及替代道路指示標誌，提醒用路人避開施工路段，避免交通阻塞。

建設局指出，為降低交通衝擊，知高橋改建工程採用二階段施工方法加通行便橋施作，第一階段為改建上游側，現已完工，第二階段改建下游側，施工期間仍維持原有車道數，工程預計在明年七月中旬完工。