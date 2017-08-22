〈中部〉吳郭魚減量飼養 價格觸底反彈

2017-08-22

農曆7月需求大 每台斤有望破30元

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕國產吳郭魚連兩年價格崩盤，經減量飼養，終觸底反彈，四寸以上「菜魚」池邊價從年初的每台斤二十元漲至二十七元，逢農曆七月需求暢旺，近日有機會一舉跨越三十元大關，稍稍彌補前兩年的虧損。

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成表示，吳郭魚是台灣主要外銷魚種，在韓國炙手可熱，近年遭東南亞與中國廉價競爭，市占率節節下滑，前年開始陷入慘跌窘況，漁民想要認賠了事，也不見賣得出去，致虧損加劇。

吳郭魚主要分成內銷用「菜魚」、外銷「條凍」與「切片」三類，菜魚原本價格平穩，但這兩年遭外銷不順拖累，每台斤池邊價二十元上下，條凍更慘，每台斤只有十五至十八元，切片也不遑多讓，在十六至二十四元之間。

菜魚成本每台斤十八至二十三元、條凍二十一至二十六元、切片二十六至三十三元，也就是除菜魚有機會小賺，外銷用都是慘賠狀態。

政府今年推動計畫性生產政策，呼籲漁民配合減量放養、延後放養或休養，目前在池量約只有去年的七成，不再供過於求，價格緩慢回升至菜魚二十七元、條凍二十三元、魚片三十三至三十八元，只剩條凍在成本邊緣，其餘利潤最高逾三成。

張建成說，時序進入農曆七月，菜魚的市場需求大增，預估還會有一波漲勢，希望讓漁民將前兩年的虧損彌補一些回來。

張姓漁民表示，他養殖吳郭魚，年初就已達到每尾八百公克切片規格，但魚價低迷，池邊價十七元，盤商不願意收購，被迫養到每尾逾一千三百公克，日前有盤商喊價每斤三十八元，算是因禍得福。