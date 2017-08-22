〈中部〉殭屍舞搭「本草綱目」 民俗藝團迎鬼月

2017-08-22

〔記者謝介裕／南投報導〕打破農曆七月「鬼月」的迷思與禁忌，南投廣靈民俗技藝團二十一日發表「一見發財」新作品，將神童化身為殭屍舞，搭配周杰倫「本草綱目」流行歌呈現，意喻神奇醫典下，連僵屍雙手也不再只能平舉往前跳，還可隨著樂曲大跳現代舞，讓人看到傳統民俗技藝求新、求變的一面。

「如果華陀再世、崇洋都被醫治、外邦來學漢字、激發我民族意識；決明子、蒼耳子、蓮子…」，昨隨著「本草綱目」悠揚樂曲陣陣傳來，廣靈民俗技藝團辦公室前廣場也突然出現殭屍格格等不同造型的殭屍，一邊跳、還一邊分送平安餅，讓社區民眾吃平安，連縣議員羅美玲、市民代表王金泉、新興里長王銘進等人，也都一起跳起街舞、土風舞同樂。

南投廣靈民俗技藝團表示，該團成軍迄今十多年來，不斷透過社區活動、廟會等方式傳承民俗文化，目前團員已有十五人，年齡最大的是六十多歲、最小的是國小六年級學生，此次新作品，以「手．守護」為主題，因明朝李時珍撰寫的「本草綱目」，不管時代如何演變，在醫學發展史中都具有無可替代的地位，遂透過周杰倫「本草綱目」歌曲與逗趣的殭屍舞蹈結合，希望台灣民俗技藝也能如同該醫典永流傳，更藉此鼓勵大家養成運動好習慣，遠離病痛達到保健目的。

縣議員羅美玲等人肯定該技藝團的文化創意，也期許二十五日帶著「一見發財」新作品參加花蓮縣北林社區「百鬼夜行」活動，能有更好的表現。