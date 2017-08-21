〈南部〉腸病毒疫情升高 逼近流行警戒值

2017-08-21

上週門診、急診達1056人次

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市腸病毒疫情逐漸升溫，上週門診、急診就診達一千零五十六人次，逼近一千二百人次的流行警戒值，衛生局疾管處研判九月開學後將進入流行高峰期，提醒孩童及家長落實正確勤洗手的預防措施。

依據疾管署腸病毒疫情流行資料，全國已有十個縣市腸病毒門診、急診就診人次已超過流行警戒值，六都中則有台北、新北、桃園及台中四都超過警戒值。高雄市也達到流行警戒值的八十六％。

高雄市衛生局疾管處表示，今年暑假腸病毒每週門診、就診人次呈緩慢上升，七月卅日到八月五日是八百一十人次，八月六日到八月十二日驟增到一千零五十六人次，上升幅度達卅％。

研判九月開學後進入高峰期

疾管處表示，上週腸病毒門診、急診就診人次是一千零五十六人次，逼近高雄市流行預警值一千二百人次，依這樣的幅度持續增加，預估九月開學日將超過警戒值，進入流行高峰期。

因應腸病毒進入流行期，降低醫療機構內的疫病傳染，衛生局輔導高市內科、兒科、家醫科、耳鼻喉科等醫療機構自主關閉遊戲區及電動木馬，目前配合關閉已達九十九％。

疾管處也提醒，家長注意家中藏匿腸病毒的九大地點，包括門把、課桌椅、餐桌、樓梯扶把、玩具、寢具、廁所、電視遙控器及電燈開關。