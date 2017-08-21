〈南部〉醜鳳梨變「赤赤好」 社區找出路

2017-08-21

萬巒鄉赤山社區 大學生進駐

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣萬巒鄉赤山社區以生產鳳梨為主要經濟來源，過去多由盤商收購，但農民在種植、銷售過程中，常有賣相差的鳳梨被淘汰浪費，中原大學、臺灣科技大學、東南科技大學、成功大學的大學生聯合組成團隊，透過水保局的洄遊農村計畫駐村兩個月，帶動地方為「醜」鳳梨加工，並打造「赤赤好」品牌為產業加值。

助醜果加工 推出赤赤好品牌

學生團隊表示，許多鳳梨因為種植、銷售過程出現天然或外力因素，導致部分外觀不美，這些賣相不佳的鳳梨其實把果皮削掉後果肉並沒有影響，他們從LOGO、包裝設計著手，以品牌方式帶動地方製作環保清潔劑、鳳梨醬。

團隊指出，凝聚地方民眾是最困難的部分，他們舉辦「認識赤山」的教育營隊活動，從帶動地方學童認識家鄉的產業，建立赤山資料庫、挖掘地方資源，再透過鳳梨加工產品，創造社區自有品牌，當孩子參與後，家長們就跟著動起來。

活化產業 將在社區據點展售

赤山社區理事長潘嘉明表示，大學生駐村後讓地方看見年輕人的活力，許多不願意參加活動的長輩，開始走出家門，凝聚向心力，自有品牌建立後，能活化地方產業傳統的產銷模式，未來產品將在社區據點展售。

水保局副局長林長立昨天到場分享大學生駐村成果，他表示，「人」是所有組織活動的主體，洄游團隊透過兒童做為向下紮根對象，為社區種下永續經營的種子，期待未來會有更多新血投入農村。