〈北部〉至少80歲 豐裡國小劍道館修復月底完工

2017-08-21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮壽豐鄉豐裡國小前身是「花蓮港廳豐田尋常高等小學校」，創立於一九一三年，校園的禮堂原本是「劍道館」，戰後改為學校禮堂，由花蓮縣文化局爭取中央經費原貌修復，本月底工程即將完工，預計今年十一月學校舉辦一○四年校慶時，一併舉辦啟用典禮！

百年歷史的豐裡國小校園廣大，走進校門通過穿堂，迎面而來就是學校的禮堂，這裡原是日本小學校的「劍道館」，走進原貌修復幾近完工的劍道館內，撲鼻而來是木頭的香氣，抬頭可見保存相當完好的屋頂木桁架構造，舞台區還有戰後國府時代的「禮義廉恥」等標語。

校友提供照片 恢復水泥瓦、木窗

原本禮堂的天花板以白色板子遮住，已維持多年，去年整修時第一次揭開板子，發現木桁架經過這麼多年並未損壞，只有少數木料有抽換；而窗戶也從鋁窗「改回」去日式風格的木窗，建築物後方的增建物也拆除了，老建築屋頂本來是日本建築物常見的水泥瓦，戰後曾因颱風吹壞屋頂改成鋼瓦，這次也全部恢復成水泥瓦。

校長張珮玉說，都要感謝許多老校友提供當時的老照片，提供建築師參考，盡全力把老建築「原貌修復」成日本時代的樣貌。她也說，現在學校傷腦筋的反而是木頭窗子「太高了」，防颱的木板又非常厚實、厚重，希望建築師幫幫忙，考量日後維修及使用的便利性，做出更好的規劃；她也說，學校預計今年十一月舉辦一○四年校慶，屆時將同步揭幕。

花蓮縣文化局表示，建築物實際起造日已無法考證，但從建物外觀及磚造結構，推估是昭和年間興建，建物歷史至少有八十年，去年獲得行政院客家委員會支持，加上縣府自籌款，總經費一千六百萬元辦理「豐裡國小禮堂暨周邊環境修復再利用工程」，希望藉由老建築的修復，讓地方新增一處亮點。