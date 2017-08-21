〈中部〉癌父親手縫 林佳龍分享10套西裝的故事

2017-08-21

〔記者張菁雅／台中報導〕市長林佳龍廿日表揚全市模範父親，並分享父親在罹癌後做了十套西裝給他的故事。他說，每次想到這件事，心裡都「酸酸甜甜的」，也遺憾以前沒有多和父親擁抱，因此，他鼓勵子女們多和父親互動，而爸爸們也不要太「ㄍㄧㄥ」，要及時表達對彼此的愛。

台中市廿九區公所已在父親節前夕完成模範父親表揚，社會局昨天則邀請全市模範父親與市長合影留念。林佳龍致詞時表示，許多父親對愛的表達比較含蓄，他父親就是一例，父親是西裝師傅，有一天父親突然說要做十套西裝給他，他本來納悶為何一次做這麼多，後來發現父親已得癌症，他才恍然大悟，父親以這樣含蓄的方式表達對孩子的關心，現在想到這件事，心裡感到酸酸甜甜的。

林佳龍也說，台灣社會不鼓勵男性露出溫柔的一面，所以有時候子女較少與父親互動，如擁抱等，他勸子女們多擁抱父親，將自己的愛表達出來，爸爸們不要太「ㄍㄧㄥ」，有機會也多抱抱小孩。

今年模範父親中，東區振興里的林深山已八十歲，他白手起家開設洗衣店，含辛茹苦拉拔孩子長大，後又續弦，雖與繼子女無血緣關系，但仍視如己出，並給予最佳的家庭教育，因此子女們都侍親至孝，是組合家庭的模範。

后里區林春雄於台電公司退休後，保持著「活到老學到老」的精神，參加長青學苑健康美學班，並擔任班長，帶領當地銀髮族一同過著健康快樂的老年生活，他也擔任許多單位的志工，服務鄉里。