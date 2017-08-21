〈中部〉社頭清水岩寺 文創市集拚人氣

2017-08-21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉清水岩寺為推展在地產業觀光文化，昨天結合在地文化創意業者以及青年農民，共同舉行「清水岩文創生態嘉年華」活動。由於古廟結合文創以及青農，讓信眾們除了來此燒香拜拜外，還能一探在地文創業者的創意。

清水岩寺起建清朝雍正年間，曾在乾隆初年改建，並於嘉慶年間遷移到現址，迄今已有二百多年歷史，是台灣最先供奉三寶佛的寺廟，與虎山岩、碧山岩合稱中部三大名岩，而清水岩寺又因地出泉水、風光明媚而有「清水春光」的美名，更為「彰邑八景」之一。

昨天舉辦的「清水岩文創生態嘉年華」活動，展現田中、社頭的產業創意文化，雖然只有十六個攤位，卻吸引大批人潮參加。其中，「清水岩生態文化協會」免費教小朋友畫面具和彩葉拓印，而社頭青年農民教民眾如何做甘草芭樂，還有木藝業者教小朋友如何用木片DIY或利用種子和乾燥花做藝品。

「清水岩生態文化協會」經理梁秀琴表示，田中、社頭許多社區發展發展出特色工藝品，有些退休的長輩進入社大再進修，成立工作室，他們把這些人結合起來，成立「創意市集」。

主辦單位說，市集最需要的是人氣，原本打算請知名歌手來「湊熱鬧」，順便吸引民眾前來，但市集不能「本末倒置」，就將這筆費用「省」了，於是讓民眾闖關DIY，只要拜訪六個攤位就能換取價值三十元的兌換券，效果不錯。