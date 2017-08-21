〈中部〉果農發明蕉樹防倒裝置 通過海棠風測

2017-08-21

〔記者曾迺強／竹崎報導〕嘉義縣竹崎鄉昇平村農民林大國，有感香蕉樹每遇颱風往往倒伏嚴重，發明「桿狀物之支撐結構」，以圓形塑膠環搭配尼龍紮線帶，緊扣蕉樹莖體與支撐的竹管，颱風過後可迅速拆除，不影響莖幹生長，有農友使用安然撐過七月底海棠颱風侵襲，認為成效不錯。

可迅速拆除 不影響生長

林大國表示，曾勸種香蕉的農友使用竹管或錏管支撐莖幹，但傳統綑綁方式多以尼龍線或鐵線繫綁，容易鬆脫或生鏽，太緊則破壞樹體，他研發出以塑膠環穩固莖體與三根支撐桿，環體設置孔洞，可依莖幹周徑調整鬆緊。

已向智慧財產局申請專利

林大國以兩個塑膠製半圓形環狀體，套住直徑最大為十七公分的香蕉樹莖幹，再以塑膠紮線帶緊扣孔洞固定，環體周邊三隻可上下移動的彎頭，連結三根支撐樹體的竹管或錏管，形成「三足鼎立」，熟練後，兩分鐘就可完成安裝，已向經濟部智慧財產局申請專利，目前推廣使用。

蕉農林頂富說，他在塘興村種三公頃蕉園，七月底受海棠颱風影響，蕉樹倒伏三分之二，風雨過後，檢視發現安裝前述防倒裝置的香蕉樹，依舊屹立不倒。

縣府農業處長林良懋肯定林大國巧思，他說，塑膠環體若有較小尺寸，還可使用在周徑較小的果樹或行道樹等，惟扣緊環體的尼龍紮線帶為一般PP（聚丙烯）材質，經陽光曝曬容易斷裂，建議改為抗UV（紫外線）材質，增加強度。