〈南部〉古都版香榭大道 海安路景觀改造明啟動

2017-08-20

規劃設置露天咖啡座

〔記者洪瑞琴／台南報導〕海安路軸帶景觀改造工程將於八月廿一日啟動，工期將近四個月，是繼海安路一九九三年開挖地下街後，相隔廿四年後首度「變身」大工程，市府期望打造「翡翠項鍊綠帶」，並規劃露天咖啡座，形塑「古都版」香榭大道。

中國城廣場暨海安路景觀「府城軸帶」改造工程，斥資二．三億元；中國城廣場部分，北至中正路（運河北街）、東至康樂街、西至環河街、南至金華新路，面積一．五四公頃，經費一．二億餘元，已於六月動工。

海安路景觀部分，則由府前路至民族路口約八百公尺及中正路至康樂街口約一百五十公尺，面積約三．五公頃，經費一億零七百多萬元。

施工需要 階段性封閉車道

都發局表示，施工路段需於道路側邊挖設深近二米樹穴，相關排水設施及突出平台打除等工程，因該路段完成後單向車道僅五．五米寬，考量施工動線、施工防護措施架設及車輛通行安全，因此規劃自八月廿一日起至十二月八日，依施工需要階段性封閉海安路（府前路至中正路）全部車道。

市府表示會酌量單側通行

由於海安路串連神農街、正興街、國華街等舊城區觀光勝地，假日人車潮多，可能帶來「交通黑暗期」。市府副秘書長吳欣修表示，將依實際施工進度，階段性封閉路段，也會酌量單側施工、單側通行，將交通衝擊降至最低。

此外，配合軸帶景觀工程預定明年四月完成，市府規劃海安路兩側人行道露天座區，將公告納入正式規範。吳欣修表示，海安路地下停車場營運後，地面上有為數不少的通風塔、樓梯、電梯等構造物，希望透過街道景觀改善，打除不必要的人行道突出物，同步整合現況問題，以形塑綠意人文藝術街，讓整體海安商圈能夠改頭換面。