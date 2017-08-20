〈中部〉相隔28年 嘉市228紀念碑遷至228公園

2017-08-20

全國唯一紀念館、碑同一園

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市於民國七十八年八月十九日在彌陀路建立全國第一座二二八紀念碑，市府因應彌陀路拓寬，今年四月動工遷移紀念碑至二二八紀念公園（垂楊路與啟明路、公義路交叉路口的公園道）；相隔廿八年後，市府昨舉行紀念碑遷移重置典禮，與當年的建碑日同一天，市長涂醒哲表示，嘉市是目前全國唯一在同一園區有二二八紀念公園、紀念館及紀念碑的縣市。

昨天，典禮邀請二二八受難者家屬與會，嘉義市長涂醒哲、當年建碑時任市長的監察院長張博雅、立委李俊俋、台灣二二八關懷總會理事長潘信行、紀念碑設計者詹三原、當年主持紀念碑奠基祈禱的牧師楊啟壽等人及各界人士出席觀禮。

涂醒哲表示，二二八事件嘉市是全國受難者最多的地區之一，當年嘉市二二八紀念碑建碑時，二二八還是禁忌話題，當時由民間力量出資興建完工，開啟台灣人民突破禁忌、追求公義和平運動之先河；面對二二八，應當秉持「溯與恕」的精神，追溯既往歷史讓真相大白，學習寬恕向前行。

全國首座 當年在彌陀路設置

張博雅說，當年為突破建碑阻力，選定在彌陀路公共設施用地，建立全國第一座二二八紀念碑，相關建碑的設計、建築及工程人員相當辛苦，建碑完成，為了使國人能早日化解仇恨，走出陰影，同時記取歷史教訓，還刻上碑文及建碑經過等文字。潘信行代表受難者家屬致詞時表示，受難者不會白白犧牲，他們種下了台灣意識的種子，成為改變台灣的力量。

昨舉行紀念碑遷移重置典禮

典禮在基督長老教會嘉義中會吳斯凱等多位牧師共同祝禱聲中，施放象徵和平氣球，最後並由與會者依序獻花，表達追思，共同完成紀念碑重置啟用儀式。

市府表示，二二八紀念碑遷移工程於今年四月開工，五月十七日在新址辦理祝禱儀式及放置聖經，並於五月廿一日完成碑體遷移工作，包括具有歷史紀念價值獻花台等原件一併保留搬遷至新址。